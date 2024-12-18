NY株式17日（NY時間14:07）（日本時間04:07） ダウ平均43421.02（-296.46-0.68%） ナスダック20093.82（-80.07-0.40%） CME日経平均先物39430（大証終比：+30+0.08%） 欧州株式17日終値 英FT100 8195.20（-66.85-0.81%） 独DAX 20246.37（-67.44-0.33%） 仏CAC40 7365.70（+8.62+0.12%） 米国債利回り 2年債 4.238（-0.011） 10年債 4.383（-0.014） 30年債 4.580（-0
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