NY株式17日（NY時間13:28）（日本時間03:28） ダウ平均43390.61（-326.87-0.75%） ナスダック20120.07（-53.82-0.27%） CME日経平均先物39485（大証終比：+85+0.22%） 欧州株式17日終値 英FT100 8195.20（-66.85-0.81%） 独DAX 20246.37（-67.44-0.33%） 仏CAC40 7365.70（+8.62+0.12%） 米国債利回り 2年債 4.238（-0.011） 10年債 4.383（-0.014） 30年債 4.583（-0