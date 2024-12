FRUITS ZIPPERの初の全国ホールツアー「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS」のファイナル公演が、12月16日(月)に東京ガーデンシアターにて開催された。【写真】圧倒的なパワーで全国ホールツアーを完走したFRUITS ZIPPER【18点】総動員数約4万人を記録するほどの反響を集め、昨年10月の東京体育館、今年5月の日本武道館2daysと着実にステップアップを遂げてきた彼女たちにとって、2024年のグ