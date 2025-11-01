腎臓は体内の老廃物を排出する重要な臓器で、尿の生成を通じて水分バランスや血圧調整など様々な役割を果たしています。健康診断などの腎機能の評価は血液検査や尿検査を通じて行われ、様々な項目で確認することができます。今回は腎機能検査の方法や結果の見方について、専門医の青柳先生に伺いました。 監修医師：青柳 誠（医療法人社団 けいせい会 西新井大師西腎透析クリニック） 2001年 東京医科歯科大学病院、2003年