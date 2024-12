Googleが2024年12月16日に動画生成AIの「Veo 2」を発表しました。最大4Kまでの解像度の動画を作成できるほか、実写風動画以外にアニメ調の動画を作成可能で、カメラに対する指示も忠実に反映できると述べられています。Veo 2 - Google DeepMindhttps://deepmind.google/technologies/veo/veo-2/Updates to Veo, Imagen and VideoFX, plus introducing Whisk in Google Labshttps://blog.google/technology/google-labs/video-image