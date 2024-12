ソーシャルメディアアプリ「TikTok」が、通称「TikTok禁止法」の差し止めを最高裁判所に申し立てました。もし差し止め要求が通らなかった場合、法律は2025年1月19日(日)に施行されることになります。TikTok asks Supreme Court to block law that could ban popular apphttps://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/tiktok-asks-supreme-court-block-law-ban-popular-app-rcna184355「TikTok禁止法」こと「外国の敵対者が管理