グラフィックボードメーカーのZOTACが、未発表のNVIDIA製GPU「GeForce RTX 5090」を含む複数の製品情報をウェブサイト上に掲載していたことが明らかになりました。一時的に公開されていた情報には製品名のほかにスペックの一部も含まれています。ZOTAC confirms GeForce RTX 5090 with 32GB GDDR7 memory, 5080 and 5070 series listed as well - VideoCardz.comhttps://videocardz.com/newz/zotac-confirms-geforce-rtx-5090-with