Kep1erにとって7人体制では初となるファンコンサート<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>の開催が、2025年3月5日(水)6日(木)パシフィコ横浜にて開催決定となった。ファンクラブチケット抽選先行は12月20日(金)からスタートする。Kep1erは12月25日(水)に初の映像作品「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」 Blu-rayをリリースするが、今作に収録されているのは、9人体制では最後となるコンサート<Kep1er