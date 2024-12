Metaの文章共有SNS「Threads」のデイリーアクティブユーザーが1億人を超えたことがわかりました。Metaがこうしたユーザー数を公表するのは初めてです。 Mark Zuckerberg says Threads has more than 100 million daily active users - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/16/24322947/mark-zuckerberg-meta-threads-100-million-daily-active-usersThreadsは2023年7月6日(木)にサービス開始となったSNSで、MetaのFacebook