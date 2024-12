OpenAIが2024年12月17日に、ChatGPTによるAI検索エンジンである「ChatGPT search」をすべてのユーザーに向けてリリースしたことを発表しました。🌐ChatGPT search 🌐is starting to roll out to all Free users today.Search the web in a faster, better way-available globally on https://t.co/nYW5KO1aIg and our mobile and desktop apps for all logged-in users. pic.twitter.com/yf6GJGAm8b— OpenAI (