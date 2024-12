アトランティックカーズが運営するYokohama Bayside Warehouseは、「Back to the Furniture」として生まれ変わった。そして、12月11日(水)〜2025年1月20日(月)の期間、東急プラザ 銀座でポップアップストアを開催している。家具で心地よい空間をつくる「Back to the Furniture」「Back to the Furniture」は、長く継承されるべき本物の名品のみを集めたファニチャーセレクトショップだ。サステナビリティをテーマに、ラグジュアリ