レアルの一部宿泊施設にて、年末年始期間限定で『New Year’s Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn』を開催します。 New Year’s Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn レアルの一部宿泊施設にて、年末年始期間限定で『New Year’s Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn』を開催。【『New Year’s Celebration -Traditional×Happiness- by Rinn』】2月29日から1月3日まで、対象宿泊施設に