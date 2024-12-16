¸µ£Ä¡½£Ó£È£Á£Ä£Å¡Ê£Ù£Õ£Ê£É¡Ë¡¢£è£å£é£ä£é¡¥¡ÊÉö¡á¤­¤ê¡Ë¡¢£Ê£é£î¡½£Í£á£ã£è£é£î£å¡Ê¥ë¡¼¥Ù¥é¡¦ÌÚÂ¼¡¦¥«¥¨¥ì¡Ë¤Î£³ÁÈ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼£³¿Í¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Ë¶¥±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ö£â£ì£ï£ï£í£é£î£ç?£Ä£ò£õ£í£Ò£õ£ó£è?¡×¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ£Ó£Õ£Î£Ò£É£Ú£Å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡££Ù£Õ£Ê£É¤Ï¡ÖÉö¤âÌÚÂ¼¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç°ìÅÙ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«ÃíÌÜ