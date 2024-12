デベロップは2025年1月11日、山口県岩国市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」の開業を予定している。「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」外観「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用した独立客室によるコンテナホテル。今回の開業で、全国94店舗3,420室の展開となる。岩国玖珂インター店は、山陽自動車道「玖珂IC」より車で約2分の県道70号沿いに立地。ホテルから車で5分ほど