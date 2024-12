八木勇征(FANTASTICS)がHey! Say! JUMPのライブを鑑賞したことを、山田涼介との2ショットとともに自身のInstagramにて報告している。 参考:山田涼介、長く伸びた髪に大反響知念侑李撮影の美しい横顔に「長髪珍しいかわいい」 Hey! Say! JUMPは現在ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺』を開催中。八木はバンテリンドーム ナゴヤでの公演に訪れており、「綺麗で可愛くて楽しく