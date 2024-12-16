ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£±£¶Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¤«¤é¼«¿È¤ÎµÊ±ì»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£?°¦±ì²È?¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¾¾Âô»á¤«¤é¡ÖÁíÍý¤Ï?¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼?¤ÇÍ­Ì¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤£±Æü¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢£±Æü¿ôËÜ¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿