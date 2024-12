■「ゆちぇが東京公演来れないから。と、わざわざ名古屋までLIVEを観に来てくれました。なんて可愛い弟なんでしょう。」 Hey! Say! JUMP山田涼介が、FANTASTICS八木勇征とのツーショットと自撮りショットを公開した。 Hey! Say! JUMPは、12月14日・15日から『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺』ツアーを回っており、初日は愛知・バンテリンドーム ナゴヤで迎えた。 山田は投稿で、 「ゆちぇが東