テレビ朝日は16日、人気ドラマ「おっさんずラブ」のリメイク版「Ossan's Love Thailand」が、来年1月6日からタイで放送されると発表した。また同日午後10時30分から、動画配信サービス「TELASA(テラサ)」では、日本語字幕付きで視聴できるという。「Ossan's Love Thailand」©tv asahi ©GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.「おっさんずラブ」は、2018年にテレビ朝日系で連続ドラマが放送された。独身会社員春田