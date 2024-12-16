ÆÊÌÚ¸©Â­Íø»Ô¤Î¡Ö¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ùÎð160Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÆ£¤¬Í­Ì¾¤À¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÆ£¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Õ¤Ë¤Ï°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹­¤¬¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÅß¤Î¤¢¤·¤«¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×2024Ç¯11·î²¼½Ü¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×07¡Ê¡÷haskap1017¡Ë¤µ¤ó¤¬Ç¯11·î23