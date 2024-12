iriが、新曲「Faster than me」のミュージックビデオを12月16日22時にYouTubeで公開することを発表した。◆iri MV本楽曲は、横浜流星が主演を務めるABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌だ。作詞・作曲を音楽プロデューサーの小袋成彬が務め、ドラマ本編での主人公たちの関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心情をメロウな曲調にのせて表現している。ミュージックビデオは、Aime