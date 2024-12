論文や本をまとめて調査や執筆に活用できるGoogleのAIアシスタント「NotebookLM」に、AIと対話しながら概要を聞くことができる機能などいくつかの新要素が追加されました。NotebookLM announces NotebookLM Plus and other new featureshttps://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-new-features-december-2024/NotebookLMは文章を分析してアイデア出しや思考整理を手助けするGoogleのAIで、文章の内容を理解したポッド