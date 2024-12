【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■いつもより30分早い、18時30分よりTBSにて放送! 『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間半スペシャル』が、本日12月16日18時30分よりTBSにて放送される。 このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストのパフォーマンスを存分に楽しもう。 【タイムテーブル】■18時台DA PUMP with Shigekix「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」