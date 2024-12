【モデルプレス=2024/12/16】TBSにて、12月16日6時30分より4時間半生放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』のタイムテーブルが発表された。【写真】「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」タイムテーブル◆18時台DA PUMP with Shigekix「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」BE:FIRST「Blissful」ME:I「Click」三浦大知「心拍音」緑黄色社会「恥ずかしいか青春は」◆19時台WEST.「まぁいっか!」XG「IYKYK」King & Princ