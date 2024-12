現地時間の2024年12月12日、イーロン・マスク氏の立ち上げたAI企業であるxAIが、AIチャットボット「Grok-2」の最新バージョンをすべてのX(旧Twitter)ユーザーに無料で展開すると発表しました。この最新バージョンのGrok-2は、従来モデルよりも3倍高速で、精度・指示の追従性・多言語機能が向上していることがアピールされています。Bringing Grok to Everyonehttps://x.ai/blog/grok-1212Grok is now free for everyoneOur AI assi