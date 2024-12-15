¡Ø¶âÍË¤Ë¡¢É×¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤Þ¤¹ ¤¹゙¤Ã¤È¹¬¤»¤¿゙¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¡Ê¤µ¤ì¤ß¡§¸¶ºî¡¢¿¿ÀÄ¡§Ì¡²è¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§´ë²è/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´9²ó¡ÛÈþºé¤ÏÉ×¡¦ÂóÌé¤È·ëº§¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£¤ª¸ß¤¤Æ¯¤­À¹¤ê¤Î¶¦Æ¯¤­É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ë²È»ö¤ÏÁ´Éô»äÇ¤¤»¤ÎÉ×¤È¡¢½µ1¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎËèÆü¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Í§Ã£¤ÎÈà¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤ÈSNS¤ÎDM¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£²È¤Ç¤Ï¥¹