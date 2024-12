あの英国製プレミアムブランドのジャガーが、ピュアEVのメーカーに生まれ変わろうとしています。そこで公開されたのがコレ。2024年11月に英国ゲイドンにあるジャガーのテクニカルセンターでベールを脱いだ「デザインビジョン」なのです。■次世代を感じさせる衝撃的なルックス ▲24年12月の「デザイン・マイアミ・バーゼル」で一般公開 MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 02: A view of the Type 00 London Blue during the Reimagined Ja