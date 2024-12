BE:FIRSTが、らTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」のMV撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が公開された。◆Behind The Scenes映像今回公開されたBehind The Scnensは、『ONE PIECE』リスペクトが詰まった話題のMVの撮影の様子を収めた映像になっている。映像からも伝わってくるBE:FIRSTメンバーの仲の良さや『ONE PIECE』愛、さらにアニメ『ONE PIECE』エンディング