Image: Y(dot) by Nordisk 本格的な冬のシーズン到来で、寒い日も日に日に増えてきました。今回は、ヌクヌクさが沼になるダウンスーツをピックしてみました。全身ヌクヌクのダウンスーツ Image: Y(dot) by Nordisk 今回ピックしたのは、アウトドアフィールドを軸にしたファッションを提案する Y(dot) by Nordi