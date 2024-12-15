ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢ÁáÂç¤¬?³ØÀ¸£³Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä?¤Î´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£º£µ¨¤ÎÁáÂç¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Ç½Õ½©À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÍèÇ¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢Æ±Âç¤ÏÁí¹ç£³°Ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Î?£³¶¯Êø¤·?¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶¥ÁöÉô¤Î²ÖÅÄ¾¡É§±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÌîµå¤È