風愛ことりの「推しが部下になりまして」が東映チャンネルにて放送される。ピュアアイドルフェイスにもかかわらず、大胆な衣装を着こなし人気を博している風愛ことり。吸い込まれそうな大きな目がチャーミングな彼女が過激露出に挑戦。彼女のファン<ことりこ>に捧げます!(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.