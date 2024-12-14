2023年1月の座礁事故による修理を終えて新潟港に復帰した、新潟海上保安部の巡視船「えちご」＝14日午前、新潟市中央区新潟県柏崎市沖で2023年1月に座礁事故を起こした新潟海上保安部の巡視船「えちご」が14日、北海道室蘭市での修理を終え新潟港へ復帰した。新潟海保の松本孝典部長は、修理費は約20億円に上ったと明らかにし「基本事項を徹底し、再発防止に努める」と強調した。えちごは、海難救助や治安維持を担う。入港は10
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