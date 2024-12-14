プロ野球はシーズンオフを迎え契約更改交渉の真っ最中。近年、高騰著しい球界の年俸事情と、日本選手初の1億円プレーヤーとして、年俸上昇の道を開いた、落合博満、東尾修の「銭闘」を振り返る。 jQuery(function () { jQuery("#swiper675cfb1441d9d").attr("style", ""); setTimeout(function () { var swiper = new Swiper("#swip