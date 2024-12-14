人気ボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の堂珍嘉邦（４６）が１３日のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭☆オオカミ少年」（金曜・後７時）に出演した。この日はクリスマスＳＰと題し、クリスマスに聴きたい名曲を特集した。ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの名曲「ＷＩＮＴＥＲＳＯＮＧ」の曲がかかると、ゆうちゃみや伊原六花らは「わからん」と戸惑う。すると、トナカイのカチューシャをつけた堂珍が「俺、ワンチャンいけます」
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