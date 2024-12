同じ強さの刺激でも人によって痛みの感じ方は違い、中には全く痛みを感じないという人もいます。痛みを感じやすい人と感じにくい人の違いはどこにあるのかについて、シドニー工科大学理学療法士のジョシュア・ペイ氏がさまざまな観点から解説しています。Some people say they have a high pain threshold. Here’s whyhttps://theconversation.com/some-people-say-they-have-a-high-pain-threshold-heres-why-244633痛みを表現す