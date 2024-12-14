竜星涼と八木莉可子がダブル主演するドラマ『潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の最終回が14日の今夜放送される。【写真】貴一（竜星涼）と鳳凰（藤ヶ谷太輔）ドラマ『潜入兄妹』最終回場面カット本作は、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄妹を主人公に、2人が限界スレスレの潜入捜査で巧妙化・複