■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7097) さくらさく 東証グロース (215A) タイミー 東証グロース (8698) マネックスＧ 東証プライム (3953) 大村紙業 東証スタンダード (5032) エニーカラー 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2695) くら寿司 東証プライム (4583) カイオム