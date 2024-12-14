12月8日は、日本が太平洋戦争に突入した「真珠湾攻撃」から83年です。ロシアのウクライナ侵攻や中国の海洋進出で日本の防衛は根本から見直しを迫られています。劇的に変化する安全保障環境、現場からの報告です。【画像で見る】激変の国際環境 日本の防衛政策北の戦車部隊「第2戦車連隊」の実態弾薬68トン、8億円以上をかけて富士山の麓で毎年行われる、陸上自衛隊の総合火力演習。50輌の戦車なども参加する。今から7年前、防衛交