名門の中高一貫校に入学したものの高校1年で中退して“中卒”に。その後はアルバイトや派遣を転々とし、28歳の時には結婚も破談。【画像】名門私立を中退→17歳で“中卒”に→28歳で婚約破棄...「どん底」から世界ランク8位の超名門大学に進学し、「人生大逆転」を決めたひとみさん（34）を見るそんな人生のどん底から34歳にして世界8位のトップ大学カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）に合格したひとみさん。一度はエリ