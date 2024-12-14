新刊『西洋の敗北』が話題のフランスの歴史人口学者・エマニュエル・トッド氏が、成田悠輔氏と対談。西洋と日本の対比を通して、世界の未来図を考察していく。（通訳大野舞）【画像】英語圏では“禁断の書”となったトッド氏の新著『西洋の敗北』◆◆◆ドイツに行くと、なぜか具合が悪くなる成田トッドさんは日本に友好的なのが印象的です。見下しでもオリエンタリズム的賛美でもない。日本の家族構造に由来する日本の政治経