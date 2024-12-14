韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュの私服SHOTがファンを魅了している。【写真】「心臓バクバク」ユ・ヒョンジュのプライべートSHOTユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「心暖かく、安全な12月をお過ごしください」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とある飲食店でくつろぐ様子のユ・ヒョンジュが写っている。何より際立つのは、タイト目なノースリーブのトップスから際立