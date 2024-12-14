コスプレイヤーのえなこが12日（木）、兵庫県出身の武将・赤松円心をイメージしたコスプレ姿を公開した。【別カット2点】まるでスタジオ撮影のような”宅コス”アザーカットInstagramのフォロワー数が250万人を突破した不動の人気コスプレイヤー・えなこ。日本の魅力を世界に発信する「クールジャパン・アンバサダー」として、名実共に日本を代表するコスプレイヤーとして活躍している。えなこは12日、「【お知らせ】兵庫県上郡町