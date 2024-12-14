シカはどうなる？来年１０月に奈良県奈良公園でＫ―ＰＯＰアーティストを招いて無料ライブを行うことに賛否が寄せられている。問題となっているのは県が約２億７０００万円を税金で負担することだ。一夜限りのライブで果たして経済効果があるのかと疑問の声が上がっているのだが、ほかにも心配なことがある。来年に日韓国交正常化６０周年を迎え、再来年には奈良県韓国・忠清南道（チュンチョンナムド）との友好提携１５