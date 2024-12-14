プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。12月7日（土）の放送は、お笑いコンビ・はんにゃ.の金田哲（かなだ・さとし）さんをゲストに迎え、お届けしました。金田哲さん（右）とパーソナリティの丸山茂樹◆金田哲の2024年は？丸山：もう12月になりましたけど、20