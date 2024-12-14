居眠りに遅刻。無邪気な小学生ならかわいげもあろうが、一国の宰相となれば看過できない。ところが、それが単なる怠惰でなく病に由来するとしたら――。会期末に向けて慌ただしくなる永田町で今、石破茂首相（67）を悩ませる疾患の名が取り沙汰されているのだ。＊＊＊【写真16枚】首の傾斜角度はほぼ直角か？演説中に爆睡をかます「大物議員」たち今月8日、自民党本部には重苦しい雰囲気が漂っていた。「この日、大敗を喫