第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）で初優勝と史上６校目の３冠を狙う国学院大は１３日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会を行った。＊＊＊国学院大の前田康弘監督（４６）は駒大時代に３度、箱根路を駆けた。２、３年時はともに７区３位。主将を務めた４年時は４区８位で初優勝メンバーとなった。「もう一度、走れるなら、１０区を走りたい。寺田交差点でコースを間違えることがあり得るのか、確認し