気鋭のノンフィクションライター・甚野博則氏の新刊『ルポ超高級老人ホーム』が話題だ。本書では、認知症や要介護状態になった際、子供たちに迷惑をかけたくないという思いでみずから進んで老人ホームに入居する高齢者たちの姿が描かれていた。本稿では、元「週刊文春」記者でライターの坂田拓也氏に、認知症になった富裕層が直面しがちな相続問題についてご寄稿いただいた。（取材・文：坂田拓也、構成：ダイヤモンド社書籍編集