ma2による人気コミックを主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加で実写ドラマ化した『私たちが恋する理由』。オフィスを舞台に、6人の男女が焦れったくもほろ甘い“大人のピュア恋”を繰り広げている本作。黒澤智也（菊池）と森田葵（久間田）をはじめ3組のカップルの恋模様が錯綜し、本日12月14日（土）放送の第9話が大きな注目を集めるなか、菊池、久間田をはじめ、主要キャストが無事に全ての撮影を終えクランクアップを迎えた。