サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA(ガレリア)」がeスポーツイベント「RIOT GAMES ONE 2024」に協賛することを記念して、ゲーミングPC『Riot Games ONE 2024協賛モデル』全4機種を2024年12月13日を発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。『Riot Games ONE 2024協賛モデル』には、もれなく「RIOT GAMES ONE 2024オリジナル壁紙」を初期設定、およ