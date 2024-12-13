レアル・マドリードやACミラン、イングランド代表を率いた経験があるファビオ・カペッロ氏はマンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラを痛烈に批判した。現在ペップ率いるマンチェスター・シティは絶不調だ。公式戦直近10試合の戦績は1勝2分7敗となっており、シティの監督就任後、最も厳しい時期をペップは過ごしている。チームの心臓であるロドリをはじめ、主力選手の怪我やコンディション不良による影響も大きいが