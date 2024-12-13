ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç?¡Ö³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µ­Ç°¥ì¡¼¥¹¡Á¥È¡¼¥Þ¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ëº²¤Î·Ñ¾µ£Ö£ï£ì¡¥£±£°¡Á¡×¤¬£±£³Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï±«¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁöÏ©¾õÂÖÉÔÌä¤Î?¤é¤·¤µ?Á´³«¥ì¡¼¥¹¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤¬¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥Þ¡¼¤Î±Ê°æÂç²ð¡Ê£´£·¡áÀî¸ý¡Ë¡£ºÇ¹â¥Ï¥óºÇ¥¢¥¦¥È¤Î£¸ÈÖ¼Ö¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿±Ê°æ¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¤Þ¤¯¤ê¹¶Àª¤ÇÈÖ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤­¤Ã¤Á¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤â»È¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢Æâ